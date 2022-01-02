Жителей Тверской области приглашают на 3-D экскурсию по Музею Победы "Подвиг народа"

Музей Победы приглашает на виртуальную экскурсию. Фото: ПТО

Жители Тверской области могут посетить бесплатную виртуальную 3-D экскурсию "Подвиг народа" от Музея Победы. Экскурсия будет доступна до 9 января всем подписавшимся на новости музея.

Панорамная программа, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проводит директор Музея Победы Александр Школьник.

"Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, побывают на заводе и в госпитале, в студии Левитана и библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и в центре одной из европейских столиц, узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны", - рассказывает пресс-служба Правительства Тверской области.

Технологии позволят рассмотреть мельчайшие детали экспозиции. Инструкцию, как попасть на виртуальную экскурсию, читайте на сайте музея.