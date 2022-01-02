Кот Куар из мультимедийного парка "Россия - моя история" поздравил жителей Твери с Новым годом

Новогодний Куар-кот. Фото: vk.com/myhistorytver

Рыжий кот Куар, "смотритель" тверского мультимедийного парка "Россия - Моя история", поздравил всех с Новым годом.

"Друзья, поздравляем вас с Новым годом! В наступающем году нас ждет много событий, встреч и, конечно, долгожданное открытие экспозиций. Отдельное поздравление от нашего Куара," - написали работники парка на его страничке в соцсети.

Кстати, ваши питомцы тоже могут присоединиться к поздравлениям: комментарии "от их имени" предлагают оставлять под постом.

Кот, названный на злобу дня - Куаром - приехал в Тверь из Питера. Там он жил вместе с десятками других котов и кошек в доме-музее поэтессы Анны Ахматовой на Литейном. Руководство музея пыталось кота пристроить. Дело в том, что осенью 2021 года из дома-музея пропал музейный кот Ося. После того, как объявили о его пропаже, в музей люди начали приносить похожих рыжих котов. Ося потом нашёлся, и котофеев пришлось пристраивать.

объявление о пристройстве Куара увидела одна из работниц тверского мультимедийного парка. Так Куар и оказался в Твери.