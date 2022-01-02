В Тверской области на 95-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Евгений Ботиков

Печальная утрата. Фото: Алла Волкова

1 января 2022 года умер участник Великой Отечественной войны Евгений Александрович Ботиков. Ему было 94 года.

Когда началась война, Евгению Ботикову было всего четырнадцать. Юноша работал в колхозе, а затем отучился на шофёра и в январе 1945 года начал служить в автороте 75-ой дивизии в Москве. Далее был перенаправлен в Зубцов Тверской области, затем в Рязань, после - в Харьковскую область. Евгений Александрович Ботиков награждён медалями «За победу над Германией» и «За освобождение Беларуси».

Евгений Александрович являлся членом Совета ветеранов Пролетарского района, принимал активное участие в патриотической работе с детьми. Соболезнования родным и близким ветерана выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя:

«С 1941 года, 14-летним подростком, он наравне со взрослыми трудился в колхозе, после призыва в армию внёс свой вклад в победоносное завершение Великой Отечественной войны. Его трудовой путь после демобилизации из Вооруженных Сил охватывает более 60 лет. Разделяю горечь постигшей утраты вместе с родными, близкими и коллегами Евгения Александровича. Память о достойном сыне тверской земли будет всегда жить в наших сердцах».