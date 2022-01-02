В предновогоднюю ночь в Тверской области мужчина зарезал жену

Мужчина убил жену в собственном доме, во время застолья. Фото: стоп-кадр с видео СУ СКР по Тверской области.

Трагедия произошла в деревне Корыхново Бологовского района практически в канун Нового года. 31 декабря у одного из домов было обнаружено бездыханное тело женщины 1961 года рождения. По версии следствия, женщину убил собственный муж.

"В период с 30 по 31 декабря 2021 года между супругами по месту их жительства в деревне Корыхново, в ходе употребления спиртных напитков возник конфликт. В ходе конфликта мужчина 1960 года рождения, вооружившись ножом, нанёс супруге удар в область груди", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тверской области.

От ранения женщина тут же скончалась. Подозреваемый в убийстве супруги задержан и допрошен. Изъято орудие убийства. Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу на время расследования, и суд эту просьбу удовлетворил.

Расследование продолжается - назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы.