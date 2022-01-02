В Тверской области из-за заноса на дороге столкнулись ВАЗ 2115 и ВАЗ 2112

Одну из машин вынесло на встречку. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Бологовском районе, на 11-м километре дороги Бологое - Березайка - Лыкошино, столкнулись ВАЗ 2115 и ВАЗ 2112. По информации областной Госавтоинспекции, "пятнашку" занесло, она вылетела на встречную полосу, где и врезалась в "двенадцатую".

Водитель ВАЗ 2112 был трезв, а водитель "пятнашки" (мужчина 34 лет) выпил, но уже после ДТП. В аварии пострадала пассажирка, женщина 33 лет, её доставили в Бологовскую ЦРБ с подозрением на сотрясение мозга.