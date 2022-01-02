96-й День рождения отпраздновал фронтовик из Твери, кавалер ордена Почёта Ашот Оганесов

Ашот Смбатович Оганесов. Фото: ПТО

2 января 96 лет исполнилось жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Ашоту Оганесову.

В годы Великой Отечественной Ашот Смбатович трудился токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону. В 1945 году стал курсантом военного училища, а после командовал боевым взводом 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил РФ.

В 2020 году Ашот Оганесов принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. В октябре 2020-го губернатор Игорь Руденя вручил Ашоту Оганесову орден Почёта. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент Владимир Путин.

С Днём рождения ветерана поздравил глава региона.

«Вы прошли путь настоящего защитника Отечества, труженика и патриота, который не привык жалеть себя в служении родной стране. Ваша вера в Победу, духовная стойкость, преданность Родине – это вечный ориентир для всех нас. Низкий Вам поклон за Ваш подвиг. Пусть Вас всегда окружают любовь и уважение родных и близких Вам людей», – цитирует слова Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области.