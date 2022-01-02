По данным на 2 января за сутки от коронавируса в Тверской области никто не умер

С начала пандемии болезнь забрала жизни 2369 в Тверской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ещё 182 человека в Тверской области заболели коронавирусом. Это официальная статистика регионального оперштаба по состоянию на 2 января 2022 года. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 106 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели от "короны" 89 089 пациентов (+229 за последние сутки). На карантине остаются 7648 человек (-47 за сутки). Умерли с начала пандемии от коронавируса 2369 человека (за последние сутки умерших нет).

Продолжается вакцинация, всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 220 граждан (+12 за сутки). Подробнее о коронавирусе в Тверской области на 2 января 2022 года читайте здесь.