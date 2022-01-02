4 января состоится открытие сезона 2022 года по автокроссу в Тверской области

Состязания пройдут в черте Твери, на стадионе технических видов спорта "Вираж". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

4 января (во вторник) в Твери будет открыт сезон-2022 по автокроссу. Сезон стартует с Кубка Твери по автомобильному кроссу и областных соревнований "Рождественская гонка - 2022".

Состязания пройдут в черте Твери, на стадионе технических видов спорта "Вираж" в деревне Борихино. Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00.

Главным арбитром гонки будет спортивный судья первой категории Сергей Новиков. Согласно Положению о соревнованиях, к участию в них допускаются граждане РФ, обучающиеся в секциях, спортивных клубах, спортивных школах, физкультурно-спортивных организациях Твери, спортсмены - члены "Федерации автомобильного спорта Тверской области". Все участники должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях. К участию в спортивных соревнованиях допускаются заявители, имеющие лицензии заявителя (участника) и спортсмены, имеющие лицензию пилота РАФ.