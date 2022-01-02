В новогодние каникулы жителям Твери и области покажут спектакли и праздничные программы

Развлечения будут и для больших и для маленьких. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В новогодние каникулы жителей Тверской области ждёт разнообразная культурная программа. Ведущие учреждения культуры подготовили новогодние спектакли, представления, концертные программы - для больших и маленьких.

Терская академическая филармония покажет музыкальную сказку «Двенадцать месяцев». В театре кукол запланированы новогодние представления «Здравствуй, Ёлка! Здравствуй, Новый год!». На детский спектакль «Золушка» приглашает Тверской областной академический театр драмы. Молодёжь и зрители постарше могут увидеть спектакль «Москва-Петушки» в ТЮЗе. Подробнее о культурных и развлекательных мероприятиях в Твери для детей и взрослых читайте на нашем сайте.

Новогодний спектакль «Главный Дед Мороз» подготовил для юных зрителей Кимрский театр драмы и комедии. Он состоится сегодня, 2 января, в 11:00 и 14:00. Вечером, в 18.00, в театре ждут взрослую публику на спектакль «Клинический случай» по пьесе Р. Куни. Вышневолоцкий областной драматический театр 2 января в 11:00 представит спектакль «Снежная королева», в 17:00 – спектакль «Жениха вызывали, девочки?».