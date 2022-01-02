В Твери водители предупредили о мошеннике, который собирает деньги "на билет до Владивостока"

Желая помочь человеку, постарайтесь проверить информацию. Не попадайтесь на удочку мошенников! Фото: Виктория ТУШКОВА

Историю о молодом человеке, который просит помочь деньгами "на билет домой, до Владивостока" рассказала подписчица группы "Подслушано у водителей. Тверь". Девушка сообщила, что на Петербургском шоссе на окраине Твери к людям подходит человек с табличкой "Помогите на дорогу".

Молодой человек рассказывает душещипательную историю о том, как приехал к девушке, но та обманула его, опоила и украла деньги и документы. И теперь он не может уехать домой, во Владивосток.

Под постом большинство комментаторов сошлись во мнении, что это мошенничество. К слову, такая схема далеко не нова. Мошенники, чаще всего молодые люди и девушки, вот уже не первый год гастролируют по городам страны с табличками "Украли деньги и документы, помогите на дорогу".