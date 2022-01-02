В Тверской области по вине женщины без водительских прав два человека пострадали в перевернувшемся "Рено"

В аварии пострадала сама женщина-водитель и её пассажир. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 января около 5 утра "Рено Логан" съехал в кювет и опрокинулся на 118 километре дороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово в Бельском районе Тверской области. За рулём авто была 28-летняя женщина. По сообщению областной Госавтоинспекции, прав на управление машиной она не имела.

Пострадала сама водитель и её пассажир. По имеющимся данным, у женщины сотрясение мозга, рана левой кисти и ушибы. Пассажир (мужчина) заработал в аварии ушиб головного мозга и переломы рёбер. В больницу пострадавшие обратились самостоятельно.