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Происшествия2 января 2022 5:30

В Тверской области по вине женщины без водительских прав два человека пострадали в перевернувшемся "Рено"

Женщина без прав везла пассажира и улетела в кювет в Бельском районе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В аварии пострадала сама женщина-водитель и её пассажир.

В аварии пострадала сама женщина-водитель и её пассажир.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 января около 5 утра "Рено Логан" съехал в кювет и опрокинулся на 118 километре дороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово в Бельском районе Тверской области. За рулём авто была 28-летняя женщина. По сообщению областной Госавтоинспекции, прав на управление машиной она не имела.

Пострадала сама водитель и её пассажир. По имеющимся данным, у женщины сотрясение мозга, рана левой кисти и ушибы. Пассажир (мужчина) заработал в аварии ушиб головного мозга и переломы рёбер. В больницу пострадавшие обратились самостоятельно.