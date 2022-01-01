В Тверской области взрослых и детей приглашают посетить «Школу Дедов Морозов»

В усадебном парке музея А.С Пушкина в Берново ждут гостей. Фото: ТГОМ

В усадебном парке музея А.С Пушкина в Берново в Старицком районе недалеко от Твери 3 декабря детей и взрослых ждет семейная развлекательная программа «Школа Дедов Морозов».

Там гостей встретят Санта Клаус и Пэр-Ноэль, Корбобо и Йоулупукки, Хызыр Ильяс и фея Бефана. Возглавит праздник наш русский Дед Мороз.

Посетителям обещают зимние забавы, угощения под горячий чай, разные конкурсы и позитивные впечатления.

Начало - в 13:00

Справки про билеты по телефонам: +7 (48 263) 44-135, 8 906 651-83-69.