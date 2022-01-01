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Общество1 января 2022 16:00

В Тверской области на ряде дорог прогнозируется высокая вероятность ДТП

Водителям необходимо быть бдительными и осторожными
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Водителям стоит проявить повышенное внимание на отмеченных МЧС участках дорог, чтобы обойтись без ДТП и Госавтоинспекции.

Водителям стоит проявить повышенное внимание на отмеченных МЧС участках дорог, чтобы обойтись без ДТП и Госавтоинспекции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ГУ МЧС России по Тверской области дало прогноз на 2 января по авариям. Ведомство предупреждает, что высокая вероятность ДТП актуальна для Твери, а также на 14 опасных участков федеральных трасс.

Речь идет о четырех участках М-9 «Балтия»: Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

О 10 участках М-10 «Россия»: Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Причины - нарушение пешеходами и водителями ПДД, гололедица.