УМВД России по Тверской области предупредило, как обезопасить квартиру от воров на время праздничных поездок

Осторожно, квартирные воры не дремлют. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Полиция Верхневолжья призывает граждан во время праздничных новогодних выходных оставаться бдительными.

В этот период многие жители региона уезжают в гости, навещают родственников и друзей. Длительным отъездом могут воспользоваться квартирные воры. Поэтому областное УМВД рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности:

- не оставлять ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах;

- соседей необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;

- по возможности на окнах, особенно на нижних этажах, должны быть установлены решетки.