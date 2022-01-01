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Общество1 января 2022 14:29

УМВД России по Тверской области предупредило, как обезопасить квартиру от воров на время праздничных поездок

Полицейские дали несколько элементарных рекомендаций
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Осторожно, квартирные воры не дремлют.

Осторожно, квартирные воры не дремлют.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Полиция Верхневолжья призывает граждан во время праздничных новогодних выходных оставаться бдительными.

В этот период многие жители региона уезжают в гости, навещают родственников и друзей. Длительным отъездом могут воспользоваться квартирные воры. Поэтому областное УМВД рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности:

- не оставлять ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах;

- соседей необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;

- по возможности на окнах, особенно на нижних этажах, должны быть установлены решетки.