УМВД России по Тверской области предупредило, как обезопасить квартиру от воров на время праздничных поездок

Осторожно, квартирные воры не дремлют.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Полиция Верхневолжья призывает граждан во время праздничных новогодних выходных оставаться бдительными.
В этот период многие жители региона уезжают в гости, навещают родственников и друзей. Длительным отъездом могут воспользоваться квартирные воры. Поэтому областное УМВД рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности:
- не оставлять ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах;
- соседей необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;
- по возможности на окнах, особенно на нижних этажах, должны быть установлены решетки.