В Тверской области на пожаре погиб человек

В ходе тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины. Фото: МЧС

В новогоднюю ночь в деревне Строевичи Торжокского района произошла трагедию - на пожаре в доме погиб мужчина 1886 года рождения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, пожарные расчеты прибыли на место в 02:30, в 03:39 горящий дом был полностью потушен.

В итоге в доме и обнаружили труп.

По факту его гибели мужчины Торжокским межрайонным следственным отделом Су СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Следователем СК и сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия. Обстановка на месте зафиксирована при помощи фотосъемки. С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ По Тверской области.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.