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Происшествия1 января 2022 12:44

В Тверской области на пожаре погиб человек

Следователи проводят проверку
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ходе тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины. Фото: МЧС

В ходе тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины. Фото: МЧС

В новогоднюю ночь в деревне Строевичи Торжокского района произошла трагедию - на пожаре в доме погиб мужчина 1886 года рождения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, пожарные расчеты прибыли на место в 02:30, в 03:39 горящий дом был полностью потушен.

В итоге в доме и обнаружили труп.

По факту его гибели мужчины Торжокским межрайонным следственным отделом Су СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Следователем СК и сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия. Обстановка на месте зафиксирована при помощи фотосъемки. С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ По Тверской области.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.