В Тверской области выросли тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья»

В Твери повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.
Фото: Александр ЖМУЛИН
По приказу Региональной энергетической комиссии с 1 января 2022 года увеличен стоимость проезда в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах.
В Твери проезд подорожает с 29 рублей до 31 рубля при оплате наличными, с 25 до 27 рублей при оплате банковской или транспортной картой.
В Старице стоимость проезда составит 22 рубля при наличном расчете, 18 - по картам.
В Ржеве и Зубцове - по 22 и 26 рублей соответственно.
В Кимрах - 25 и 29 рублей.
В Калининском районе установлен тариф 3,35 рубля за километр при оплате наличными и 3,25 рубля – по безналу.
На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рубля за километр.
Подробную информацию о новой стоимости проезда и абонементов смотрите здесь.