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Здоровье1 января 2022 9:53

За сутки к 1 января в Тверской области коронавирусом заразились 253 человека

Скончались четверо граждан
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В регионе выявлено свыше 250 заболевших коронавирусом граждан.

В регионе выявлено свыше 250 заболевших коронавирусом граждан.

Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, к 1 января 2022 года за сутки в Тверской области коронавирусом заболели 253 человека - на два меньше, чем в последний день 2021-го. Всего на сегодняшний день в регионе было зафиксировано 98 924 случая заражения COVID-19.

Выздоровели за сутки 232 человека. Всего с начала пандемии в регионе излечились 88 860 граждан.

Скончались от коронавируса за сутки четыре человека. С начала пандемии - 2369 заразившихся.

1 января в ковидных госпиталях или на самоизлечении дома в регионе находятся 7695 жителей Тверской области.

Больше всего за последние сутки в регионе заразилось граждан в Твери - 87.

За последние сутки прививку сделали 28 человек. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 208 человек.

Графика: ПТО

Графика: ПТО