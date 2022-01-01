За сутки к 1 января в Тверской области коронавирусом заразились 253 человека

В регионе выявлено свыше 250 заболевших коронавирусом граждан. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, к 1 января 2022 года за сутки в Тверской области коронавирусом заболели 253 человека - на два меньше, чем в последний день 2021-го. Всего на сегодняшний день в регионе было зафиксировано 98 924 случая заражения COVID-19.

Выздоровели за сутки 232 человека. Всего с начала пандемии в регионе излечились 88 860 граждан.

Скончались от коронавируса за сутки четыре человека. С начала пандемии - 2369 заразившихся.

1 января в ковидных госпиталях или на самоизлечении дома в регионе находятся 7695 жителей Тверской области.

Больше всего за последние сутки в регионе заразилось граждан в Твери - 87.

За последние сутки прививку сделали 28 человек. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 208 человек.