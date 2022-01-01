В Твери накануне Нового года был замечен воевода Мороз Иваныч

Колоритный персонаж. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Артём Бандурист

В популярном тверском паблике в соцсети "Тверь Вконтакте" в преддверии Нового года выложили фото необычного персонажа, который разгуливал по городу. Его назвали воеводой Морозом Иванычем. Выглядит он весьма колоритно.

Мороз Иваныч очень понравился подписчикам паблика - под постом с фото посыпались позитивные комментарии. Немало их них оставили представительницы прекрасного пола. Их мужчина с длиной белоснежной бородой восхитил.

"Ох, как сказочно хорош".

"Вот это мужчина".

"Красавец!!"

Каких только комментариев не было... Кто-то при этом сравнил Мороза Иваныча с Сусаниным.