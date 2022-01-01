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Общество1 января 2022 8:39

Старицкий район отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Тверской области поздравил жителей муниципалитета
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Вечная память сражавшимся за Родину против немецких нацистов.

Вечная память сражавшимся за Родину против немецких нацистов.

Фото: Архив "КП"

В первый день 2022 года в Старицком районе официально отмечается 80-я годовщина его освобождения от немецких оккупантов.

Советские войска начали выбивать гитлеровцев из Старицы 31 января. В результате кровопролитных ночных боёв подразделения Красной Армии вышли на окраины города, а днём 1 января 1942 года части 247-й, 375-й и 252-й стрелковой дивизии полностью освободили райцентр от оккупантов.

Со знаменательной датой жителей района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Отмечая эту важную дату, мы отдаем долг благодарности всем, кто стойко и мужественно сражался на нашей земле. Никогда не померкнет память о подвиге воинов-освободителей, о стойкости мирных жителей, об отваге партизан и подпольщиков, о трудовых свершениях людей, восстановивших красоту и славу старицкого края и всей нашей Родины. Земной поклон фронтовикам и ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память павшим, - говорится в поздравлении главы региона.