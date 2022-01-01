В Тверской области началась Декада спорта и здоровья

В регионе запланированы различные соревнования. Фото: Виктория ЖУКОВА

1 января 2022 года в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. В ее рамках в регионе будет проведено более 185 физкультурных и спортивных мероприятий, которые должны охватить более 12 тысяч человек.

Среди соревнований - Чемпионат России по универсальному бою, который пройдёт 6 и 7 января в деревне Большое Гришкино Калининского района, а также всероссийские состязания по практической стрельбе с 6 по 10 января в региональном тренировочном центре стрелковых видов спорта «Березино».

В период Декады спорта и здоровья запланировано проведение большого количества состязаний по лыжным гонкам. 6 января - «Рождественская гонка» в Торопце, «Рождественский спринт» в Торжке, первенство области по спортивному ориентированию - лыжная гонка-спринт в деревне Столипино Зубцовского района.

С 8 по 9 января в деревне Большое Гришкино Калининского района состоится первый тур Чемпионата области по лыжным гонкам.

Также в Декаду спорта включены: областной турнир по бадминтону «За здоровый образ жизни» (2 января, Тверь, СК «Юбилейный»), Чемпионат и первенство области по универсальному бою (2 января, Тверь, ФОК С. Ахмерова), межмуниципальный новогодний турнир по футболу (3-6 января, Кимры), первенство области по бадминтону (8-9 января, Тверь, СК «Юбилейный»), турниры по настольному теннису, тхеквондо (8 января, Тверь, ФОК С. Ахмерова) и другие соревнования.