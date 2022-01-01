Тигров нет, зато есть рыси: Реабилитационный центр диких животных в Тверской области записал забавное видео на Новый год

Кадр из ролика. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Алексей и Яна Мурашовы из реабилитационного центра диких животных "Ромашка" (Зубцовский район) выложили у себя в паблике новогодний поздравительный ролик. Кого там только нет...

И резвящиеся рыси, и играющие с людьми (или наоборот) волки, и птицы на зеимнем фоне... Появляется в кадре даже плутовка лиса.

- Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом! От нас и от лица наших питомцев благодарим вас за то что всегда были рядом! Поддерживали в самые трудные моменты, не бросали в беде и радовались нашим общим успехам! Здоровья вам и всего самого, самого доброго. Пусть Новый Год принесет только положительные эмоции! - написали в посте с видео спасающие диких животных биологи-профессионалы.

А также перед праздником они поделились радостной новостью:

- Закуплена и уже доставлена сегодня в наш Центр большая партия крольчатины для рысей, решается вопрос по закупке грызунов для птиц и других кормов для наших питомцев! Огромное спасибо нашей коллеге и руководителю АНО «Рысиный патруль» Ане Рыкуновой. Они с маленькой дочкой, несмотря на пробки и снегопад добрались до нас!

Мурашовы также искренне поблагодарили еще множество людей, которые не остались равнодушны к проблемам центра...