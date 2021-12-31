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Спорт31 декабря 2021 15:06

Уроженка Твери Наталья Непряева не смогла подняться на подиум в коньковом масс-старте на 10 километров «Тур де Ски»

Но наша лыжница остаётся на третьем месте в общем зачёте
Олег ХАДАЕВ
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Российский лыжницы. Наталья Непряева вторая слева. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva/

Российский лыжницы. Наталья Непряева вторая слева. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva/

Второй день «Тур де Ски» - лыжной многодневки в немецком Оберстдорфе, подарил нам женский масс-старт на 10 километров коньковым ходом.

Жители Твери, естественно, болели за землячку, выдающуюся лыжницу Наталью Непряеву.

Но после третьего места в 10 километрах классикой, Наталье не хватило сил, чтобы докатить до подиума. Она финишировала на восьмом месте.

Однако, наша спортсменка остаётся на третьем месте в общем кубковом зачёте.

Желаем Наталье побед и хорошего Нового года!