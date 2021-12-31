Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством

Игорь Руденя Фото: ПТО

Пресс-служба правительства распространила поздравление с Новым годом и Рождеством от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Публикуем без сокращений.

«Уважаемые жители Тверской области!

Мы стоим на пороге нового, две тысячи двадцать второго года.

Прошедший год еще раз показал, как важны в нашей жизни традиционные, общечеловеческие ценности.

Жители Верхневолжья проявили трудолюбие, сплоченность, отзывчивость и взаимную поддержку, сердечную заботу о благополучии нашей страны, своих родных и близких людей.

Вместе нам удалось достойно противостоять пандемии и продолжить реализацию планов по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона.

Хочу искренне поблагодарить всех за общий, созидательный труд на благо всей нашей страны.

Наступающий год дает старт большим проектам на тверской земле. Это программа газификации региона, строительство крупнейших магистралей и инфраструктурных объектов, строительство и модернизация наших больниц и поликлиник, детских садов и школ, это новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, новые объекты спорта и культуры.

Уверен, что благодаря совместному труду все поставленные цели будут достигнуты.

Дорогие друзья!

Встречая новогодние и рождественские праздники, мы думаем о главном: о благополучии нашей Родины. Мы гордимся историей своей страны, современными достижениями тех, кто живет и трудится на территории Верхневолжья.

Новогодние и рождественские праздники – традиционный повод встречи всей семьи.

Желаю вам и всем дорогим и близким вам людям здоровья, успехов и счастья! Пусть все ваши надежды и мечты сбудутся.

С праздником! С Новым годом и Рождеством Христовым!»