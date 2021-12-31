Владимир Путин подписал Указ о повышении классного чина прокурору Тверской области

Лежников Сергей Борисович. Фото: Прокуратура Тверской области.

Владимир Путин 30 декабря подписал Указ о присвоении очередного классного чина прокурору Тверской области Сергею Лежникову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Указе, помимо Сергея Борисовича, ещё 25 фамилий.

Теперь Сергей Лежников государственный советник юстиции 2 класса. Раньше у него на погоне была одна звезда, как у армейского генерал-майора. Теперь будет две, как у генерал-лейтенанта.

Сергей Борисович Лежников родился в 1970 году в селе Подовинное Октябрьского района Челябинской области.

В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

В 1995 году начал работать следователем прокуратуры Еткульского района Челябинской области, в дальнейшем проходил службу в должности старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области, Каслинского городского прокурора Челябинской области, прокурора Калининского района Челябинска, прокурора Челябинска, заместителя прокурора Курганской области.

С 28 декабря 2018 года Указом Президента Российской Федерации назначен прокурором Тверской области.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».