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Звезды31 декабря 2021 10:07

В Селижарово из Москвы приехала передвижная выставка народных кукол

Она будет работать до 28 января
Олег ХАДАЕВ
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Некоторые из выставленных кукол.

Некоторые из выставленных кукол.

Фото: ПТО

В Селижаровском краеведческом музее открылась передвижная выставка народных кукол «Россияночка». Местные жители и гости могут познакомиться с костюмами и традициями народов России. Выставка будет открыта по 28 января включительно.

Автором и куратором проекта передвижной выставки народной куклы «Россияночка» является Елена Фончикова из города Кинель Самарской области.

На тверской земле эстафету по организации выставки приняла руководитель творческой мастерской «Макошь» Селижаровского Дома культуры Татьяна Луженская.

Передвижная выставка в Тверскую область прибыла из Москвы.