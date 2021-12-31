В Селижарово из Москвы приехала передвижная выставка народных кукол

Некоторые из выставленных кукол. Фото: ПТО

В Селижаровском краеведческом музее открылась передвижная выставка народных кукол «Россияночка». Местные жители и гости могут познакомиться с костюмами и традициями народов России. Выставка будет открыта по 28 января включительно.

Автором и куратором проекта передвижной выставки народной куклы «Россияночка» является Елена Фончикова из города Кинель Самарской области.

На тверской земле эстафету по организации выставки приняла руководитель творческой мастерской «Макошь» Селижаровского Дома культуры Татьяна Луженская.

Передвижная выставка в Тверскую область прибыла из Москвы.