В Твери коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Аварийная газовая служба. Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Твери сообщила, что с 31 декабря по 9 января на предприятиях коммунальной сферы организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад и представителей руководящего состава. Также круглосуточно будут работать все диспетчерские службы.

По всем вопросам, связанным с перебоями в подаче коммунальных услуг, в любое время дня и ночи можно обращаться в объединённую диспетчерскую службу департамента ЖКХ администрации города по телефону: (4822) 34-87-07.

Также можно звонить:

«Тверьгорэлектро» – 8-800-450-02-77 и «МРСК Центра» – 8 (800) 505-01-15 — перебои с электричеством;

«Тверская генерация» – (4822) 78-00-00 — аварии на тепловых сетях;

«Тверь Водоканал» – (4822) 48-11-00, 62-01-02 — перебои с водоснабжением и водоотведением;

04 - аварии на газовых сетях.

При возникновении ситуаций, в которых может понадобиться помощь спасателей, также можно обращаться по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города: (4822) 44-12-44.