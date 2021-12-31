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Происшествия31 декабря 2021 6:49

В Тверской области МЧС перешло на усиленный режим несения службы

Усиление завершится утром 10 января
Олег ХАДАЕВ
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Арсен Григорян проводит инструктаж. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Арсен Григорян проводит инструктаж. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Тверской области «О служебной деятельности и повышении готовности сил и средств в выходные и нерабочие праздничные дни» все сотрудники МЧС перешли на работу в усиленном режиме. Продлится усиление до 09:00 московского времени 10 января 2022 года.

Сделано это для того, чтобы во время длинных праздников оперативно реагировать на возможные происшествия.

Инструктаж личного состава провёл лично начальник Главного управления МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян.