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Новый год 202231 декабря 2021 5:09

Жители микрорайона Твери Мигалова огорчились последней погасшей лампочке в уличной новогодней иллюминации

Они наблюдали за ней семь лет
Олег ХАДАЕВ
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Вот это лампочка тогда, семь лет назад, и сейчас. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

Вот это лампочка тогда, семь лет назад, и сейчас. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

«И всё-таки он сдался... С 2014 года Мигалово можно было смело назвать самым красочным и ярким новогодним районом. Но теперь этот статус явно пошатнулся...

Мы следили за ним почти 7 лет и, к сожалению, стабильность всё-таки рухнула».

Пост такого содержания, проиллюстрированный фотографиями разных лет единственной горящей лампочки на праздничной подсветке улицы, опубликован в группе «Тверь Вконтакте».

Действительно, последнего огонька на уличной гирлянде, который впервые был сфотографирован в 2014 году, больше не наблюдается. Значит, жителям Мигалова 2021 год придётся встретить без новогодней иллюминации, пусть и с одной лампочкой.