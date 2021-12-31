Жители микрорайона Твери Мигалова огорчились последней погасшей лампочке в уличной новогодней иллюминации

Вот это лампочка тогда, семь лет назад, и сейчас. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

«И всё-таки он сдался... С 2014 года Мигалово можно было смело назвать самым красочным и ярким новогодним районом. Но теперь этот статус явно пошатнулся...

Мы следили за ним почти 7 лет и, к сожалению, стабильность всё-таки рухнула».

Пост такого содержания, проиллюстрированный фотографиями разных лет единственной горящей лампочки на праздничной подсветке улицы, опубликован в группе «Тверь Вконтакте».

Действительно, последнего огонька на уличной гирлянде, который впервые был сфотографирован в 2014 году, больше не наблюдается. Значит, жителям Мигалова 2021 год придётся встретить без новогодней иллюминации, пусть и с одной лампочкой.