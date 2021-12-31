Накануне Нового года в Тверской области ожидается увеличение числа ДТП

Будьте осторожны на дорогах! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 декабря 2021 года в Тверской области ожидается потепление до нуля градусов.

Потепление чревато ухудшением дорожной обстановки и ростом числа ДТП.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, наибольшее количество происшествий прогнозируется в Твери, а также на 14 опасных участках федеральных трасс:

М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Остаётся пожелать автомобилистам, которые отправляются в дорогу, быть предельно осторожными и внимательными.