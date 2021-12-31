Пожарные одолели все происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области в канун Нового года начали гореть дома в деревнях и садовых товариществах. Это следует из оперативной сводки Главного управления МЧС России по Тверской области.

В частности сообщается, что по данным на утро 31 декабря, подразделения МЧС участвовали в ликвидации восьми пожаров на территории региона.

Горело в Кимрском районе, СНТ «Прогресс», в деревне Ладожское, близ Сандово, в Фирово, в деревне Тысяцкое Кувшиновского района, в деревне Ящино под Вышним Волочком и в Твери.

Всё закончилось успешно.

Напоминаем, в новогодние праздники будьте особенно осторожны при обращении с огнём.