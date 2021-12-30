Игорь Руденя поздравил с Новым годом юных жителей Тверской области и вручил подарки

Игорь Руденя лично вручил подарки юным жителям Тверской области Фото: ПТО

30 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя ездил в Ржев поздравлять с Новым годом Вову Щуренкова и Милану Савельеву. Ребята разместили письма на "Елке желаний", их письма прочитал глава региона. Вова попросил конструктор, а Милана - планшет.

Игорь Руденя вручил шестилетнему Вове долгожданный подарок - блочный конструктор "Лего" для сборки радиоуправляемой машинки Багги-внедорожник.

Семья Щуренковых – многодетная. У Вовы есть старший брат Ваня и младший – Витя. Мальчишки тоже не остались без подарков. Новогодним сюрпризом для Вани стала машинка-трансформер Хэви Армор, а младший брат получил радиоуправляемую грузовую машину.

Семилетняя Милана Савельева обрадовалась новому планшету - подарку губернатора, с помощью которого она сможет изучать иностранный язык. В ответ на поздравление девочка подарила Игорю Рудене рисунок.

Всего для акции "Ёлка желаний" юные жители Тверской области написали 38 писем. Большинство подарков уже нашли адресатов, в том числе - Матвея Кузьменкова из Лихославля и Колю Крицкого из Торжка, желания которых глава региона также снял с новогодней ёлки. Остальные дети получат подарки в течение новогодних каникул.