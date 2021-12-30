В Тверской области пенсионер расстрелял из пистолета бывшую сожительницу и ее знакомого

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 67-летнего жителя Кашинского района. Уголовное дело по п. "а" части 2 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером, 17 апреля 2021 года, из ревности обвиняемый взял незаконно хранившийся у него дома пистолет с десятью патронами, подкараулил бывшую сожительницу и ее знакомого в подъезде дома на улице Красноармейской в Кашине и расстрелял их. От полученных травм потерпевшие скончались на месте преступления.

Уголовное дело рассмотрит Тверской областной суд.