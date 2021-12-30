Колокольню в Калязине открыли для туристов Фото: ПТО

В Калязине Тверской области колокольню Николаевского собора открыли для туристов. Реставрация туристического объекта завершена.

Специалистами выполнен большой объем работы: усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого выполнены карнизы на всех шести ярусах колокольни. Отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, благоустроена территория.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. Строение является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.