В новогодние праздники в Твери будут работать бассейны "Радуга" и "Юность"

Отдохнуть в новогодние праздники можно с пользой для здоровья Фото: администрация Твери

В праздничные дни в Твери будут работать бассейны "Радуга" и "Юность".

31 декабря бассейн "Радуга" на проспекте Победы, д. 39а будет открыт до 18 часов (последний сеанс в 16:50).

Далее сеансы оздоровительного плавания будут проходить по графику: 2 января с 10:00 до 22:00, с 3 января в обычном режиме с 7:00 до 22:00.

Бассейн "Дом спорта" Юность" на Петербургском шоссе, д. 95 будет работать 31 декабря с 7:00 до 19:00, со 2 по 10 января время работы с 7:00 до 22:00.

С 11 января - в обычном режиме с 6:00 до 22:00.