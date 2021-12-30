Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов тверских больниц

Хорошее настроение - то что нужно для выздоровления. Фото: ПТО

28 и 29 декабря в больницы Тверской области посетили Дед Мороз со Снегурочкой

Поздравления и подарки от благотворительного фонда «Добрый мир» новогодние волшебники передали пациентам областного онкодиспансера.

- В течение 10 лет мы каждый год организуем поздравления пациентов детских больниц, - рассказала директор фонда Екатерина Самсонова. – Но взрослые, по сути, большие дети и радуются празднику не меньше. А пациенты онкологического диспансера нуждаются в хорошем настроении особенно. Поэтому мы второй год подряд поздравляем абсолютно всех пациентов стационара.

Навестили новогодние волшебники и детскую областную больницу. Маленькие пациенты получили подарки от от попечительского совета больницы. Дед Мороз навестил и пациентов ковидного госпиталя. Чтобы добраться до них вместо северных оленей пришлось использовать технику МЧС: к пациентам и врачам госпиталя на второй и третий этажи Деда Мороза доставил «волшебный» подъёмник пожарной части.