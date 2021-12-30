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Общество30 декабря 2021 11:32

Пожарный Дед Мороз поздравил воспитанников детских домов в Тверской области

Подарки волшебник развез на пожарной машине
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожарный Дед Мороз поздравил воспитанников детских домов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарный Дед Мороз поздравил воспитанников детских домов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 декабря воспитанников детских домов Тверской области навестил пожарный Дед Мороз. Волшебник приехал на настоящей пожарно-спасательной машине вместе с сотрудниками МЧС России.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери подполковник внутренней службы Андрей Храбров поздравил детей с наступающим праздником и напомнил меры безопасности, которые важно соблюдать.

Малышам рассказали о работе спасателей и показывали пожарно-спасательное оборудование.

Пожарный Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и пожелал исполнения желаний в Новом году.