Пожарный Дед Мороз поздравил воспитанников детских домов в Тверской области

Пожарный Дед Мороз поздравил воспитанников детских домов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 декабря воспитанников детских домов Тверской области навестил пожарный Дед Мороз. Волшебник приехал на настоящей пожарно-спасательной машине вместе с сотрудниками МЧС России.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери подполковник внутренней службы Андрей Храбров поздравил детей с наступающим праздником и напомнил меры безопасности, которые важно соблюдать.

Малышам рассказали о работе спасателей и показывали пожарно-спасательное оборудование.

Пожарный Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и пожелал исполнения желаний в Новом году.