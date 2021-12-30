В Тверской области приостановлена деятельность четырех пунктов техосмотра

Станции техосмотра в Тверской области работали с нарушениями Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области в 2021 году выявлены операторы техсмотра, которые осуществляют свою деятельность с серьезными нарушениями действующего законодательства.

- В отношении четырех пунктов технического осмотра Российским Союзом Автостраховщиков по материалам, полученным из Госавтоинспекции Тверской области, принято решение о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на запрет, операторы продолжают свою деятельность. Всего, в отношении восьми станций возбуждены дела об административных правонарушениях, с последующим приостановлением деятельности.

Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о приостановлении деятельности: ООО «Автопрофи», ООО ИА «МонопоЛист», ИП Котов А.В., ООО «ПИ ДЖЕЙ ОКТЯБРЬСКИЙ». Результаты технического осмотра транспортных средств, проведённые с нарушением законодательства, будут аннулированы и признаны недействительными.