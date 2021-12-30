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Происшествия30 декабря 2021 10:02

В Тверской области будут судить мужчину, из ревности застрелившего двух человек

Житель Кашина расстрелял в подъезде дома знакомую и её спутника
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Расследование закончено, дело передано в суд.

Расследование закончено, дело передано в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

67-летнего жителя Кашина будут судить за убийство двух человек и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «а»» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В подъезде дома по улице Красноармейской города Кашина обвиняемый мужчина расстрелял из пистолета с боевыми патронами 41-летнюю женщину и её 40-летнего спутника. По данным следствия, он сделал это по личным причинам - из чувства ревности.

«В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, проведённых следователями и криминалистом Следственного комитета, сотрудниками полиции, фигурант был задержан спустя несколько часов после совершения особо тяжкого преступления», - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Трагедия произошла 17 апреля 2021. К настоящему моменту следователи СК завершили расследование. Дело передано в суд.