В Тверской области будут судить мужчину, из ревности застрелившего двух человек

Расследование закончено, дело передано в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

67-летнего жителя Кашина будут судить за убийство двух человек и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «а»» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В подъезде дома по улице Красноармейской города Кашина обвиняемый мужчина расстрелял из пистолета с боевыми патронами 41-летнюю женщину и её 40-летнего спутника. По данным следствия, он сделал это по личным причинам - из чувства ревности.

«В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, проведённых следователями и криминалистом Следственного комитета, сотрудниками полиции, фигурант был задержан спустя несколько часов после совершения особо тяжкого преступления», - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Трагедия произошла 17 апреля 2021. К настоящему моменту следователи СК завершили расследование. Дело передано в суд.