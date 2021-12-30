В Тверской области внук жестоко убил бабушку из-за денег

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Калязина 2001 года рождения. Молодого человека обвиняют в тяжком преступлении, совершенном против бабушки (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, осуществляя уход за пожилой бабушкой, 20 апреля снял по ее просьбе с банковской карты 20 000 рублей и передал владелице. Не имея собственных средств и зная, что у женщины есть деньги, на следующий день внук пришел к ней и ножом нанес ей более 16 ударов. Потерпевшая скончалась.

Внук забрал из квартиры 68 тысяч рублей и скрылся. Нож он выбросил в акваторию реки Пуда в Калязине и уничтожил следы преступления в квартире. После чего покинул территорию Тверской области и прекратил общение со знакомыми и родственниками.

В мае 2021 года подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областного УМВД России, местонахождение обвиняемого было установлено в городе Йошкар-Ола в Республике Марий Эл. Мужчину задержали.

По делу проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели, осмотрено место преступления.

- Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.