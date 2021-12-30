Игорь Руденя поздравил с наступающим Новым годом пенсионеров в Тверском геронтологическом центре

В центре накрыли стол. Фото: ПТО

30 декабря губернатор Игорь Руденя посетил Тверской геронтологический центр, где поздравил пенсионеров и ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством. Глава региона посидел с ними за празднично накрытым столом.

- Очень рад нашей встрече, - поприветствовал людей пожилого возраста Игорь Руденя за чашкой чая. - Уже сложилась хорошая традиция общения с вами перед Новым Годом и Рождеством. И это очень важно, потому что мы можем обсудить актуальные вопросы, планы, выслушать пожелания и советы от старшего поколения. Многое произошло в этом году. Так, мы приняли решение о ежемесячной выплате детям войны, которой раньше не было. Это поколение прошло самые непростые времена, занималось восстановлением страны.

Губернатор подчеркнул особую роль старшего поколения в воспитании молодежи, сохранении традиционных ценностей, популяризации человека труда.

Игорь Руденя поделился с ветеранами и пенсионерами планами по развитию области. Это масштабная газификация, ввод новых котельных, продолжение модернизации сферы ЖКХ, строительство Западного моста в Твери, Северного обхода города и других объектов.

- Еще одна важная задача - воспитывать трудовые кадры: врачей, учителей, рабочих, строителей, специалистов IT технологий. Эту и другие задачи можно решать, только опираясь на опыт старшего поколения, - передала слова губернатора пресс-служба областного правительства.