В Тверской области усилены меры безопасности в период новогодних праздников

В Тверской области усилены меры безопасности в новогодние праздники Фото: ПТО

В Тверской области в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры безопасности. Рабочие вопросы рассмотрены 29 декабря на селекторном совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как подчеркнул глава региона, ключевая задача органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, экстренных служб и энергетиков – обеспечить эффективную, слаженную работу, чтобы продолжительные праздничные и выходные дни прошли без серьёзных происшествий.

На особом контроле будет находиться вопрос бесперебойной и надежной работы всех систем жизнеобеспечения в праздничные дни. Главам поручено организовать дежурство авариынйх бригад.

Также будут организованы дежурства специалистов во всех центральных районных больницах Верхневолжья, местах массового скопления граждан и проведения праздничных мероприятий.

В случае чрезвычайных ситуаций жителей региона просят обращаться в экстренные службы: телефон Единой службы спасения – "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-94-06, МЧС – (4822) 39-99-99.