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Общество30 декабря 2021 8:53

В Тверской области двух пропавших лесорубов нашли живыми

Мужчин выводят из леса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшие лесорубы найдены живыми

Пропавшие лесорубы найдены живыми

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 30 декабря нашли живыми двух пропавших лесорубов.

Напомним, мужчины пропали в лесах Болговского района 29 декабря. В районе деревни Мишнево лесорубы зашли в лес для обследования делянки и перестали выходить на связь.

К поискам были привлечены спасатели МЧС, полиция, волонтеры ВПСО "Сова".

- Двое потерявшихся мужчин в Бологовском районе найдены, живы, выводятся из лесного массива, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пропавших нашли местные жители.