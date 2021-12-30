В Тверской области двух пропавших лесорубов нашли живыми

Пропавшие лесорубы найдены живыми
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области 30 декабря нашли живыми двух пропавших лесорубов.
Напомним, мужчины пропали в лесах Болговского района 29 декабря. В районе деревни Мишнево лесорубы зашли в лес для обследования делянки и перестали выходить на связь.
К поискам были привлечены спасатели МЧС, полиция, волонтеры ВПСО "Сова".
- Двое потерявшихся мужчин в Бологовском районе найдены, живы, выводятся из лесного массива, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Пропавших нашли местные жители.