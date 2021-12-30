Сотрудники Следственного комитета вручили подарки воспитанникам детских домов в Тверской области

Сотрудники Следственного комитета вручили подарки воспитанникам детских домов Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Тверской области поздравили подопечных специализированного дома ребенка "Теремок" в Твери и Торжокского детского дома с наступающим Новым годом.

Детям, оставшимся без попечения родителей, и представителям администрации учреждений передали сладкие подарки и фрукты.

Следственное управление шефствует над данными учреждениями, где живут, воспитываются и получают квалифицированную помощь дети, оставшиеся без попечения родителей, уже долгие годы. Вручение новогодних подарков стало доброй праздничной традицией.