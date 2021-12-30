Жителей Тверской области приглашают воспользоваться возможностями Госинформсистемой ЖКХ

Жители в том числе могут взаимодействовать с УК их дома через портал. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Областное правительство напоминает жителям о том, что есть единый интернет-ресурс со сведениями о состоянии ЖКХ со всей страны.

Через портал https://dom.gosuslugi.ru граждане могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

- Используя возможности системы, жители могут посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, ввести и проверить показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, и их стоимость. Кроме того, можно проверить наличие лицензии у управляющей организации, узнать график капитального ремонта дома и получить информацию о тарифах на ЖКУ, - сообщает пресс-служба областного правительства.