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Общество30 декабря 2021 8:19

Жителей Тверской области приглашают воспользоваться возможностями Госинформсистемой ЖКХ

Речь об интернет-платформе
Алексей АНДРЕЕВ
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Жители в том числе могут взаимодействовать с УК их дома через портал.

Жители в том числе могут взаимодействовать с УК их дома через портал.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Областное правительство напоминает жителям о том, что есть единый интернет-ресурс со сведениями о состоянии ЖКХ со всей страны.

Через портал https://dom.gosuslugi.ru граждане могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

- Используя возможности системы, жители могут посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, ввести и проверить показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, и их стоимость. Кроме того, можно проверить наличие лицензии у управляющей организации, узнать график капитального ремонта дома и получить информацию о тарифах на ЖКУ, - сообщает пресс-служба областного правительства.