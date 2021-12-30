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Общество30 декабря 2021 8:11

В Тверской области утверждены новые природные парки

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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В регионе организуют новые природные парки

В регионе организуют новые природные парки

Фото: ПТО

На заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей утверждены новые природные парки Верхневолжья - «Заборские острова» и «Остров Новосоловецкий» в Конаковском и Пеновском районах.

На Заборских островах будут развивать зону рекреационного туризма для семей с детьми, создавать экологические тропы, глэмпинги и другие туробъекты.

Остров Новосоловецкий перспективен для развития паломнического туризма - там находился Новосоловецкий монастырь.

В природных парках определяют две зоны – функциональную и рекреационную. В функциональной зоне парка действует режим охраны. Он подразумевает запреты на строительство объектов, рубки леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом здесь возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.