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Общество30 декабря 2021 7:58

В праздничные дни в Тверской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Рейды проведет Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД перейдут на усиленный режим работы, плотность нарядов ДПС будет увеличена.

В праздничные дни на территории Тверской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Также особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет уделено пресечению нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, нарушения правил проезда на перекрестках. Под особым контролем будут находиться водители, перевозящие несовершеннолетних пассажиров и соблюдение Правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция призывает водителей передавать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также о других нарушениях по телефонам 02, 102.