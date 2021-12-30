Два большегруза столкнулись на трассе М-11 в Тверской области

На трассе в ДТП пострадал дальнобойщик Фото: Иван ВИСЛОВ

ДТП произошло поздно вечером, 29 декабря, на 351 км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.

44-летний водитель, управляя автомобилем "Скания" в составе с полуприцепом "Кроне",при движении в сторону Москвы, по неустановленной причине наехал на стоящий на обочине и частично на проезжей части, из-за технической неисправности, большегруз "Вольво" с полуприцепом "SW240", под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель "Скании". С травмами его доставили в больницу.