Кимрский филиал МФЦ в Тверской области переехал в новое здание

Новый филиал МФЦ в Кимрах Фото: ПТО

Кимрский филиал МФЦ переехал в новое здание на улице Луначарского, 22а. Территория возле филиала благоустроена, организована парковка, в том числе для маломобильных групп населения. Новое здание полностью соответствует единому бренду "Мои документы".

Количество "окон" обслуживания в филиале увеличено до 13. Работают три окна приема Центра занятости населения, кабинет центра поддержки предпринимательства Тверской области "Мой бизнес", создан учебный класс для обучения сотрудников Кимрского филиала и близлежащих районов области.

Филиал МФЦ работает без перерыва на обед: понедельник, вторник, пятница - с 8:00 до 19:00; среда - с 8:00 до 20:00; четверг - с 9:00 до 18:00; суббота с 9:00 до 14:00; воскресенье - выходной день.