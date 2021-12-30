В Тверской области назначены два новых районных прокурора

Назначены два новых районных прокурора в Тверской области Фото: архив "КП"

Приказом Генпрокурора РФ от 28 декабря 2021 года на должность Удомельского межрайонного прокурора Тверской области назначен младший советник юстиции Эльвин Байдин, на должность прокурора Оленинского района Тверской области назначен советник юстиции Сергей Светов.

Эдуард Эльбрусович Байдин, 1986 года рождения, закончил Саратовскую государственную юридическую академию. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2014 года, занимал должности помощника прокурора Пролетарского района Твери, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Тверской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения, прокурора организационно-аналитического отдела, первого заместителя прокурора Центрального района Твери. С июля 2021 года занимал должность заместителя прокурора Московского района Твери.

Сергей Анатольевич Светов, 1982 года рождения, окончил Тверской государственный университет. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2008 года старшим помощником прокурора Калининского района, помощником, старшим помощником прокурора Старицкого района, с ноября 2017 года занимал должность заместителя прокурора Старицкого района.