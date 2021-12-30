Миграционная служба Тверской области будет работать 4, 5, и 6 января

График работы УФМС России по Тверской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УМВД России по Тверской области сообщает, что в целях соблюдения законных прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в период выходных и праздничных дней с 1 по 9 января 2022 года, организован прием заявителей по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции.

Рабочие дни подразделения - 4, 5, и 6 января 2022 года.

Прием заявителей будет осуществляться согласно утвержденным графикам в установленные дни недели.